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ТСН в социальных сетях

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Политика
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«Пожалуйста, без сюрпризов»: Мерц резко обратился с требованием к Трампу

Мерц обеспокоен переговорами Трампа с Путиным, которые могут состояться в скором времени.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Мерц и Трамп.

Мерц и Трамп. / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не делать «никаких сюрпризов» по Украине во время запланированных на следующей неделе переговоров с диктатором России Владимиром Путиным в Китае.

Об этом глава немецкого правительства заявил на полях встречи лидеров ЕС в Дублине, сообщает Sky News.

По его словам, некоторые участники встречи опасаются, что предстоящие переговоры могут превратиться в «второй Анкоридж». Он призвал Белый дом не делать сюрпризов во время переговоров с Россией и продолжать координировать действия с Европой и Украиной.

«Поэтому я хочу четко передать наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать вместе с командой Европы и Украины», — подчеркнул Мерц.

Саммит в Китае — что известно

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что саммит Путина, Трампа и Си под угрозой срыва. По информации собеседников издания, Пекин требует максимальной предсказуемости от предстоящего мероприятия. В то же время Вашингтон настаивает на отсутствии строгих границ.

В то же время, Reuters сообщает, что Штаты все же прорабатывают возможность проведения встречи президента Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимир Путина во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае на следующей неделе.

Кроме того, по данным западных СМИ, Путин хочет договориться с Трампом и Си об Украине за спиной Киева. Фюрер хочет договориться о прекращении войны в Украине на выгодных для Кремля условиях и без привлечения президента Украины Владимира Зеленского.

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