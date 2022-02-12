"Позиции между странами совпадают": Макрон и Шольц говорили о безопасности в Европе

"Позиции между странами совпадают": Макрон и Шольц говорили о безопасности в Европе

Макрон 12 февраля также разговаривал с Путиным и Зеленским.

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорил канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщил Елисейский дворец в Twitter.

Также читайте Ответственность Беларуси за агрессию против Украины: в Сенат США внесли законопроект

В ходе разговора лидеры стран обсудили безопасность в Европе. Кроме того, затронули тему "нормандского формата".

"Обмен мнениями между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем был посвящен следующим шагам в обсуждении "нормандского формата" и необходимости определения условий для коллективной безопасности в Европе. Позиции между нашими странами совпадают", — говорится в сообщении.

Напомним:

Макрон поговорил по телефону с Путиным. Разговор длился 1,4 часа., сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

После разговора с Путиным Макрон поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, в ходе разговора речь шла о "путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и ТКГ".

Президент США Джо Байден 12 февраля побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Случилось это после разговора главы Кремля и президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор президентов длился более одного часа.

Ã Читайте также: