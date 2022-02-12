"Позиции между странами совпадают": Макрон и Шольц говорили о безопасности в Европе

Макрон 12 февраля также разговаривал с Путиным и Зеленским.
В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорил канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом сообщил Елисейский дворец в Twitter.
В ходе разговора лидеры стран обсудили безопасность в Европе. Кроме того, затронули тему "нормандского формата".
"Обмен мнениями между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем был посвящен следующим шагам в обсуждении "нормандского формата" и необходимости определения условий для коллективной безопасности в Европе. Позиции между нашими странами совпадают", — говорится в сообщении.
Напомним:
Макрон поговорил по телефону с Путиным. Разговор длился 1,4 часа., сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.
После разговора с Путиным Макрон поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, в ходе разговора речь шла о "путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и ТКГ".
Президент США Джо Байден 12 февраля побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Случилось это после разговора главы Кремля и президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор президентов длился более одного часа.
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