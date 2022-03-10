"Позиции России слабеют": расследователь Bellingcat рассказал, когда закончится война в Украине

"Позиции России слабеют": расследователь Bellingcat рассказал, когда закончится война в Украине

Грозев считает, что вскоре наступит "непонятный период — закончилась война или нет", однако кровопролитие будет меньше.

В рядах российской армии — полный хаос и развал. Командование не имеет стратегии или тактики дальнейшего развития событий в Украине.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Олесе Бацман.

По его словам, россияне надеялись на скорый захват Киева и привести к власти своих марионеток, однако эта задача провалилась.

Грозев считает, что вскоре наступит "непонятный период — закончилась война или нет", однако кровопролитие будет меньше.

"Этот вопрос недели или может 10 дней. Позиции России слабеют, они это понимают, но им будет выгоднее не называть эту войну законченной. Иначе они должны признаться, что она (Украина — Ред.) потеряна. Остановить на каком-нибудь "замороженном" этапе", — сказал он.

Журналист считает, что установить полноценный мир поможет только смена режима в России и приход новой власти.

Ранее Христо Грозев рассказал, что Путину не рассказывают о провале РФ в Украине.

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