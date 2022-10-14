"Позиция слабого": британский генерал сравнил Путина с Гитлером и высказался о массированных ракетных ударах

Генерал Великобритании и экс-заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф считает, что массированные ракетные удары Российской Федерации по Украине 10-11 октября - это "позиция слабого в войне".

Такое мнение Ширрефф высказал в интервью "НВ".

По его словам, такими ударами Кремль пытается подавить моральный дух украинцев и хоть как-то выровнять ситуацию в глазах россиян, "ожидающих победного окончания войны или какого-либо результата "спецоперации".

"В то же время это и демонстрация того, что российские ракеты до сих пор способны достигать важных инфраструктурных объектов в тылу. Все это – позиция слабого в войне", — говорит Ширрефф.

Он также провел параллели с бомбардировками Лондона в 1940-41 годах немецкими фашистами.

"Путин воюет против мирного населения Украины так же, как в 1940-м против мирного населения Великобритании воевал Гитлер. Он бомбил Лондон, потому что не мог достичь своей цели, воюя с британскими военными. Но проблема Путина в том, что несмотря на жертвы, дух (украинцев – Ред.) только укрепляется и становится сильнее”, – подчеркнул британский генерал.

Сравнение Путина с диктаторами

После того, как российский президент Владимир Путин 24 февраля начал захватническую войну в Украине, его стали называть современным Адольфом Гитлером. Кроме того, действия армии РФ сравнивают с теми, что совершали немецкие нацисты. Даже больше – политолог Владимир Фесенко считает, что кремлевский диктатор претендует на роль Гитлера, а его прихвостень Дмитрий Медведев – на роль Геббельса.

Между тем колумнист The Washington Post Джордж Уилл считает, что Путин своими решениями и действиями подражает другому итальянскому диктатору — Бенито Муссолини. По его словам, культ главы Кремля - возрождение СССР.

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