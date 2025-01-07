"Позитивный сигнал": Подоляк прокомментировал перенос визита Келлога в Киев

По мнению советника главы ОПУ, у Трампа наконец-то погружаются в аналитику и разведданные, чтобы понять, что это за война продолжается в Украине.

Тот факт, что спецпредставитель Трампа по урегулированию войны Кит Келлог перенес свой визит в Европу и в частности в Украину, однозначно является положительным сигналом.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью каналу "Мы-Украина".

"Это положительный сигнал. У переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны, глубинное понимание мотивов РФ. Глубинное понимание того, что Россию попросить о чем-то, и она будет адекватно реагировать — невозможно. Надо искать инструменты существенного влияния на РФ", — заметил советник.

По словам Михаила Подоляка, решение Кита Келлога отложить визит в Украину свидетельствует, что "переходная администрация погружается в информацию от разведок и аналитических центров, чтобы более рельефно представить, что это за война".

Напомним, по словам украинского дипломата, своевременность поездки Келлога до инаугурации Трампа поставили под сомнение несколько европейских государств. Его визит в Киев безусловно состоится, но сначала он должен официально получить соответствующие полномочия.

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