Позиции в ЕС разошлись: что заявила Великобритания о диалоге с Путиным

Иветт Купер / © Associated Press

Великобритания разошлась во мнениях с Францией и Италией относительно того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, пишет издание Politico.

По ее словам, предложения президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о дипломатическом возобновлении контактов с Кремлем выглядят преждевременными.

«Нам нужны реальные сигналы и подтверждение того, что Путин готов к миру. Пока я этого не вижу», — отметила она.

Заявления Купер прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что Европейский союз может оказаться на обочине переговорного процесса, если Соединенные Штаты возьмут на себя ведущую роль в потенциальных контактах с Москвой.

В такой ситуации, считает глава британской дипломатии, давление на Россию не должно ослабевать. Напротив, его нужно усиливать за счет дальнейших санкций и расширения военной помощи Украине.

«Параллельно с работой над мирными планами мы должны быть готовы увеличивать экономическое давление и продолжать военную поддержку Украины, чтобы усилить давление на Россию», — добавила Купер.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать баланс в отношениях с Россией.

«Если нам удастся достичь возвращения мира и свободы в Европу, если мы снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, тогда и ЕС, и ФРГ смогут уверенно смотреть в будущее после 2026 года», — считает канцлер.