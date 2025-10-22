- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1097
- Время на прочтение
- 1 мин
"Позиция хорошо всем известна": в Кремле намекнули, на каких условиях Россия согласится на мир
В то же время Кремль снова избежал конкретики на фоне инициатив Дональда Трампа по переговорам.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление об условиях России для мирного урегулирования в Украине.
Отвечая на вопросы российских СМИ, сформулированы ли эти условия на бумаге или изложены устно, Песков заявил:
"Наша позиция хорошо всем известна. Они очень четко сформулированы нашим президентом и их хорошо знают. Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас для вас нет. Путин и Трамп оба решили провести саммит, поскольку ситуация вокруг Украины требует вмешательства лидеров. Никто не хочет терять время. Это два президента, привыкших работать эффективно, с высокой результативностью, но эффективность всегда нуждается в подготовке", - заявил Песков.
Заявление Пескова прозвучало вскоре после очередного провала дипломатических усилий Дональда Трампа.
Аналитики Reuters отметили, что Россия снова "спрыгнула с дипломатии", что стало причиной того, что Белый дом "приостановил" подготовку к запланированной встрече президентов США и РФ Трампа и Путина в Будапеште.
Как оказалось, Москва направила Соединенным Штатам закрытую дипломатическую ноту, в которой выдвинула ультимативные условия для заключения соглашения: полный контроль над всем Донбассом.
В то же время, некоторые источники сообщают, что встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме была напряженной — американский президент якобы жестко давил на Киев, чтобы тот согласился на определенные российские условия.