Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление об условиях России для мирного урегулирования в Украине.

Отвечая на вопросы российских СМИ, сформулированы ли эти условия на бумаге или изложены устно, Песков заявил:

"Наша позиция хорошо всем известна. Они очень четко сформулированы нашим президентом и их хорошо знают. Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас для вас нет. Путин и Трамп оба решили провести саммит, поскольку ситуация вокруг Украины требует вмешательства лидеров. Никто не хочет терять время. Это два президента, привыкших работать эффективно, с высокой результативностью, но эффективность всегда нуждается в подготовке", - заявил Песков.

Заявление Пескова прозвучало вскоре после очередного провала дипломатических усилий Дональда Трампа.

Аналитики Reuters отметили, что Россия снова "спрыгнула с дипломатии", что стало причиной того, что Белый дом "приостановил" подготовку к запланированной встрече президентов США и РФ Трампа и Путина в Будапеште.

Как оказалось, Москва направила Соединенным Штатам закрытую дипломатическую ноту, в которой выдвинула ультимативные условия для заключения соглашения: полный контроль над всем Донбассом.

В то же время, некоторые источники сообщают, что встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме была напряженной — американский президент якобы жестко давил на Киев, чтобы тот согласился на определенные российские условия.