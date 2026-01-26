Позиция Москвы по поводу войны остается неизменной: ISW проанализировал последние заявления россиян

Война в Украине, Путин / © ТСН.ua

Реклама

Кремль продолжает настаивать на достижении своих первоначальных военных целей и категорически отвергает западные гарантии безопасности для Украины. При этом есть сигналы о возможном возобновлении переговорного процесса с международными партнерами.

Об этом сообщает ISW .

Подробности

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно войны остается неизменной. По его словам, Россия не рассматривает предложения Запада по гарантиям безопасности для Украины как приемлемые.

Реклама

В то же время у западных медиа появляется все больше сообщений о том, что переговоры между Россией и США могут возобновиться в ближайшие дни. На этом фоне заявление Пескова может свидетельствовать о попытке Кремля использовать сам факт участия в переговорах как инструмент снижения давления со стороны Вашингтона.

Аналитики предполагают, что Москва стремится избежать существенного ужесточения санкций или других жестких мер со стороны США, которые могли бы серьезно усложнить ведение войны против Украины. При этом реальных сигналов о готовности Кремля изменить свою позицию или пойти на компромисс пока нет.

Ранее Песков сказал, что в РФ не разделяют методы Трампа.

Так, путинский спикер высказался, что методы американского лидера заключаются в решении вопросов через силу. По его словам, Россия не разделяет такого подхода к себе.

Реклама

«Трамп является сторонником решения всего „через колено“ на русском. Он говорит, что решение по силе, по-нашему, это решение "нагибать через колено". И нагибающиеся они будут дальше нагибаться. Главное – с Россией этого не делать», – добавил он.