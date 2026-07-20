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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Позиция общества услышана»: Буданов сделал важное заявление на фоне митингов против отставки Федорова

Кирилл Буданов заявил, что позицию общества по кадровой ситуации услышали, а соответствующие решения принимают профессионально и в интересах государства.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что "позицию общества относительно последних внутренних изменений услышали", а ситуацию решают профессионально и в интересах государства. Он призвал украинцев сохранять спокойствие и не направлять агрессию друг против друга.

Об этом Буданов сообщил в своем заявлении.

По его словам, ситуация вокруг последних внутренних перемен вызвала сильные эмоции. В то же время он подчеркнул, что неравнодушие граждан есть сила, которая на протяжении многих лет держит Украину.

«Понимаю людей, выражающих свою позицию. Неравнодушие – это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана», — заявил Буданов.

Руководитель Офиса президента также назвал дискуссию нормальной для свободной страны, однако призвал, чтобы она оставалась мирной и не сопровождалась провокациями, которые могут навредить национальной безопасности.

«Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь», — подчеркнул Буданов.

По его словам, Украине необходимо сосредоточиться на общей победе. Он заверил, что страна выйдет из ситуации более сильной.

«Работа идет. Результаты будут», — подытожил руководитель Офиса президента.

Кадровые изменения в армии: последние новости

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский во второй раз провел встречу с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком.

Накануне глава государства встретился с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

В то же время Михаил Федоров после своего увольнения заявил во время брифинга, что Драпатый якобы получил от Сырского три выговора, несмотря на свои успехи.

На фоне этих встреч Генеральный штаб опроверг распространенную в СМИ информацию о вероятной отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Тем временем инициаторы акций протеста и ветераны российско-украинской войны, четыре дня выходившие на акции протеста в Киеве и других украинских городах после отставки министра обороны Михаила Федорова, ожидают от президента Украины Владимира Зеленского конкретных кадровых шагов до 24 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
498
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