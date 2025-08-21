Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва должна иметь право вето на любые меры по поддержке Украины после заключения мирного соглашения. Это подрывает планы Запада предоставить Киеву гарантии безопасности.

Такое мнение высказал аналитик The Guardian Петр Зауэр.

В публикации он отмечает, что в своих жестких комментариях Лавров назвал европейские предложения по размещению войск в Украине после урегулирования конфликта «иностранным вмешательством», что «совершенно неприемлемо для России».

Препятствия на пути к саммиту

Лавров также усомнился в возможности встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую продвигал Дональд Трамп. Двусторонняя встреча на самом высоком уровне, по его словам, будет возможна только «если все вопросы, требующие обсуждения, будут тщательно подготовлены».

Кроме того, российский министр подверг сомнению легитимность Владимира Зеленского подписывать любое будущее мирное соглашение, повторяя привычную для Кремля риторику, изображающую действующую украинскую власть нелегитимной.

«Заявления Лаврова ставят под вопрос перспективы мирных переговоров, предполагая, что Россия отступает от договоренностей, достигнутых на Аляске, — где Трамп утверждал, что Владимир Путин принял западные гарантии безопасности для Украины, — или что американская администрация могла неправильно истолковать позицию Кремля с самого начала», — отметил Зау Зау.

Жесткие заявления Лаврова свидетельствуют о том, что позиция России по мирному урегулированию остается неизменной, несмотря на международные усилия по посредничеству. Москва настаивает на сохранении своего влияния на Украину и отвергает любое «иностранное вмешательство», которое может оказать дополнительную поддержку Киеву.

Напомним, Лавров заявил, что Москва поддерживает принципы безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году. Он назвал предложения Европы по Украине «бесперспективными» и неприемлемыми .