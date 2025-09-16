Позиция Трампа не имеет значения: Портников оценил перспективы встречи с Зеленским и Путиным

Президенты РФ, США и Украины— Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Обсуждение возможных уступок, на которые якобы должен пойти украинский президент Владимир Зеленский по требованию Дональда Трампа , является разговором в «вымышленной реальности». На самом деле нет никакого значения, какие уступки мог бы сделать Зеленский, ведь никакие уступки Путину не нужны.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем сообщении в социальной сети Facebook.

«Неважно, на чьей стороне будет Трамп во время трехстороннего саммита, потому что самого саммита не будет. Все это существует исключительно в мире Трампа, не пересекающегося с реальностью», — написал Портников.

Настоящие планы Путина

Виталий Портников убежден, что российский диктатор действует по собственному плану. Он затягивает время и увеличивает эскалацию. Если Дональд Трамп будет слишком давить на Путина, тот может предложить возобновить переговоры. Однако, по словам журналиста, это только игра. В то же время российские дроны будут лететь в европейские страны, Трамп не будет этого замечать, а ситуация будет дестабилизироваться.

К тому же, Трамп вновь требует от европейцев ввести санкции против покупателей российской нефти. Портников считает это правильным замечанием, однако сомневается, что это остановит войну.

Если российская экономика упадет

По мнению Портникова, даже если экономическое давление даст результат и разрушит российскую экономику, Трамп все равно будет не нужен. Журналист объяснил это так:

«Если у Путина начнутся серьезные проблемы, он сам найдет способ завершить войну без всякого Трампа. А если проблем не будет, он будет и дальше использовать слабость и некомпетентность Трампа для усиления влияния Китая и России», — подытожил Портников.

Напомним, аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон считает, что тема Украины не входит в список приоритетов Трампа в его общении с Путиным . По словам эксперта, американский лидер обращает внимание прежде всего на отношения между Вашингтоном и Москвой.