Позиция Трампа по Крыму вызвала удивление: что он сказал

Экспертов удивили географические неточности, прозвучавшие из уст президента США о временно оккупированном полуострове.

Светлана Несчетная
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал ряд необычных комментариев относительно географии и статуса Крымского полуострова, вызвав удивление среди экспертов. Его высказывания, касающиеся, вероятно, военного и стратегического значения полуострова, содержали несколько географических неточностей.

Об этом он заявил в интервью Politico.

Вот перевод его слов:

«Крым окружен океаном с четырех сторон.

Крым огромен, но он соединяет ту часть Украины, о которой мы говорим сейчас, не правда ли? Через маленькую косу.

Он (Крым) окружен океаном с четырех сторон в самой теплой части. Там лучшая погода, лучше всего».

Географические неточности в высказываниях

В своих комментариях Трамп дважды заявил, что Крым «окружен океаном с четырех сторон», что не соответствует действительности.

  • Крымский полуостров омывается только двумя морями — Черным и Азовским.

  • Он соединен с материковой частью Украины узким Перекопским перешейком, а не «маленькой косой».

Заявление о том, что Крым является самой теплой частью с лучшей погодой, вероятно, является ссылкой на его популярность как курортного региона.

Сообщение Трампа вызвало повышенное внимание, учитывая его предыдущие неоднозначные высказывания по поводу украинско-российской войны.

