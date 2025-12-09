- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 613
- Время на прочтение
- 1 мин
Позиция Трампа по Крыму вызвала удивление: что он сказал
Экспертов удивили географические неточности, прозвучавшие из уст президента США о временно оккупированном полуострове.
Президент США Дональд Трамп сделал ряд необычных комментариев относительно географии и статуса Крымского полуострова, вызвав удивление среди экспертов. Его высказывания, касающиеся, вероятно, военного и стратегического значения полуострова, содержали несколько географических неточностей.
Об этом он заявил в интервью Politico.
Вот перевод его слов:
«Крым окружен океаном с четырех сторон.
Крым огромен, но он соединяет ту часть Украины, о которой мы говорим сейчас, не правда ли? Через маленькую косу.
Он (Крым) окружен океаном с четырех сторон в самой теплой части. Там лучшая погода, лучше всего».
Географические неточности в высказываниях
В своих комментариях Трамп дважды заявил, что Крым «окружен океаном с четырех сторон», что не соответствует действительности.
Крымский полуостров омывается только двумя морями — Черным и Азовским.
Он соединен с материковой частью Украины узким Перекопским перешейком, а не «маленькой косой».
Заявление о том, что Крым является самой теплой частью с лучшей погодой, вероятно, является ссылкой на его популярность как курортного региона.
Сообщение Трампа вызвало повышенное внимание, учитывая его предыдущие неоднозначные высказывания по поводу украинско-российской войны.
