Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своей позицией стимулирует дерзкие действия российского диктатора Путина.

Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики «Башня», глава Благотворительного фонда «Новая дорога» Валерий Клочок в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

«Именно позиция Трампа обусловила сегодня такую дерзость Путина. Если бы Путин понимал, что он получает достойный ответ — ну, например, он нанес удар, и сразу в Украину приехало американское оружие, и в ответ уничтожены склады — это был бы ответ достойный. В Кремле поняли, что такого не будет», — сказал Клочок.

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Он также отметил, что молчание Европы лишь укрепляет уверенность Путина в собственных действиях.

«Мы же прижали Путина к тому, что мы не согласились на перемирие, мы воюем дальше, но в переговорах. Значит мы можем добиться всего. Это Трамп сказал, что он против того, чтобы передавали те территории, которые не контролирует Россия. Подразумевается Херсонская и Запорожская области. А мы думаем по-другому. Давайте уготовим, понимаете?», — подчеркнул эксперт.

По словам Клочко, нынешние действия России — это не агония, а холодный стратегический расчет.

«На сегодняшний день я склоняюсь, и не просто склоняюсь к мнению, но и наш анализ центра, моих коллег свидетельствует: у России нет достаточных военных и технических способностей, чтобы достигать значительных успехов на фронте. Помощь Запада поступает, паритета нет, но учитывая то, что Украина в глухой обороне уже два года, добиться успеха Россия не сможет», — пояснил он.

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Клочок также отметил, что у Кремля есть определенный ресурс и поддержка, в частности со стороны Китая.

«РФ готова тратить огромные человеческие ресурсы, а также некоторое время воевать при поддержке Китая. Китай — определяющий фактор в войне России против Украины, даже более значимый, чем Корея», — добавил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что ресурс России небезграничен и со временем иссякнет.

«Но в нынешней ситуации абсолютно логично, имея преимущество на поле боя и одерживая некоторые победы, как можно дальше оттягивать переговоры. Никогда сторона, которая имеет преимущество, не сядет за стол переговоров».

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По словам Клочко, именно поэтому сейчас Путин затягивает возможность переговоров.

«Он демонстрирует готовность когда-нибудь остановиться, но надо его остановить. Вот когда он упреется и даже на определенных участках начнет отходить назад — мы тогда выходим, говорим: смотри, готовим прекращать огонь — 1, 2, 3. Репарации, санкции сохраняются, депутинизация РФ — тогда мы можем говорить о прекращении огня», — заявил эксперт.

Он также добавил, что только при преимуществе Украина сможет диктовать собственные условия.

Мы можем выражать желание, что они должны выйти на границы 1991 года, но РФ на это не согласится. Должно быть оказано соответствующее давление на нее. Я и надеюсь, что дальнобойное оружие, санкции — это все должно приниматься независимо от того, какую позицию сейчас занимает РФ», — подытожил Клочок.

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Ранее сообщалось, что после мощных российских ударов по украинским городам, ставшим одним из самых интенсивных за три года, Дональд Трамп назвал поведение Путина «бешеным».

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин ужесточает давление на Украину после каждого контакта с Дональдом Трампом.