Позорная встреча: Как Трамп "баловал" Путина на Аляске и почему это победа Кремля

Последствия саммита на Аляске для Украины и мира

Президент России Владимир Путин возвращается в Москву с победой после саммита в Анкоридже на Аляске, в то время как президент США Дональд Трамп не достиг своих целей.

Об этом говорится в материале The Kyiv Independent, что назвало встречу «отвратительной, позорной и, в конце концов, бесполезной».

Эксперты издания отмечают, что весь мир наблюдал, как окровавленный диктатор и военный преступник получал королевский прием в США, пока его ударные дроны атаковали украинские города. В преддверии саммита Трамп заявлял, что потребует от Путина «прекращения огня уже сегодня», угрожая «серьезными последствиями». Однако после 2,5-часовых переговоров за закрытыми дверями стороны так и не пришли к конкретным договоренностям.

Королевский прием для Путина

По мнению аналитиков, Путин получил от встречи все, что хотел, а Трамп — нет. Как только российский диктатор сошел с самолета на американской земле, он «сиял».

«Он больше не был международным изгнанником, его наконец-то принял — и уважал — лидер свободного мира. Предшественник Трампа когда-то назвал Путина убийцей; Трамп устроил ему королевский прием», — пишут эксперты.

Американский президент встретил Путина по красной дорожке, теплым рукопожатиям, пролету бомбардировщиков и поездке в лимузине. Эта демонстрация дружеских отношений резко контрастировала с приемом, устроенным президентом Украины Владимиром Зеленским шесть месяцев назад.

«Украинский президент пережил публичный позор. Русского — баловали. Оба эпизода были позорными. Трамп, кажется, верил, что теплая встреча сможет успокоить Путина и сделать прекращение огня более вероятным», — отмечают эксперты.

Главный урок, который Трамп не усвоил

В материале отмечается, что Трамп не понимает сущности «русского искусства сделок». Российский лидер не заключает договоренности, а «уносит» все, что ему предлагают, и продолжает это делать, пока его не остановят силой.

«Трамп не может понять, что Путин не рассматривает Украину как транзакцию — он относится к ней мессиански. Он хочет Украину для России, точка», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, Трамп должен изменить свою позицию, позволив Украине сесть за стол переговоров и выступая союзником, а не арбитром между двумя сторонами. Только тогда можно будет избежать ситуации, когда лидер свободного мира потакает «кровавому диктатору».

Кроме того, Путин улыбался, потому что встреча стала тревожным сигналом для всех союзников США. Со стратегической точки зрения подрыв трансатлантического альянса является еще более важной целью России, чем установление контроля над Украиной.

«Образ американских военных почетных стражей, опустившихся на колени, чтобы разостлать красную дорожку для убийцы, останется», — заключают эксперты.

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске призвал украинского лидера Зеленского заключить соглашение с Россией.

Ранее говорилось, что 15 августа в Анкоридже, штат Аляска, состоялся саммит президентов США и РФ. Несмотря на заявления о прогрессе, официально никаких договоренностей о прекращении войны объявлено не было.

Трамп подчеркнул формулу: «нет соглашения, пока нет соглашения», а Путин ограничился словами о «понимании» между сторонами.