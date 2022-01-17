"Позорные привычки старой политики": "Слуга народа" считает, что Порошенко провоцирует гражданское противостояние

В провластной партии уверены, что таким образом пятый президент хочет политизировать свое дело и избежать ответственности за собственные действия.

В "Слуге народа" обвинили пятого президента Петра Порошенко в том, что по возвращении он пытался спровоцировать гражданское противостояние.

Об этом говорится в заявлении партии, которое опубликовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Слуги народа" отмечают, что вместо того чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон, Порошенко "пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние".

В провластной партии убеждены, что таким образом пятый президент хочет политизировать свое дело и избежать ответственности за свои действия, получив дополнительно политические дивиденды.

"Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, сегодня же – как и много раз до этого – демонстрирует поведение, направленное на раскол общества", – говорится в сообщении.

"Слуга народа" назвала действия Порошенко "проявлением позорных привычек старой политики".

"Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", — отмечают в пресс-службе.

"Слуги народа" призывают своих коллег по "Евросолидарности" "не участвовать в политических спектаклях и убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу".

Напомним, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене.

Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

Порошенко выступил перед своими сторонниками прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание

В 14:00 в Печерском райсуде Киева после перерыва продолжилось заседание по делу Порошенко.

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