Позволит ли соглашение об ископаемых получить Украине американское оружие: в Раде ответили

Соглашение о ископаемых — какие плюсы для Украины / © ТСН.ua

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Соглашение о полезных ископаемых улучшает отношения Украины с США. Это фундамент для того, чтобы США предоставляли оружие, например, в виде вкладов в этот инвестиционный фонд, что важно для Украины.

Об этом сказал председатель комитета ВРУ по внешней политике Александр Мережко в разговоре с журналисткой ТСН.ua Кристиной Зеленюк.

«На самом деле многие специалисты также не знают до конца, что даст это соглашение. Но я могу выразить собственное личное мнение, какие плюсы я лично вижу. В первую очередь это улучшает наши отношения с США. Потому что у этого соглашения, по моему мнению, есть много измерений. Это и политическое измерение. Есть экономический, достаточно сложный и требующий имплементации в национальном праве. Мы не знаем, какие будут последствия. Есть и психологическое измерение. Речь идет об определенном действительно эго и амбициях президента Трампа», — объяснил Мережко.

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Он добавил, что улучшение отношений с США — фундамент для предоставления оружия. В частности, посредством вкладов в инвестиционный фонд.

«Это для нас важно. Возможно, президент Трамп будет готов продавать нам оружие, а европейцы, например, финансировать это. То есть, может быть, такой будет формат. Кроме того, заключение этого соглашения усугубляет и наших сторонников, в том числе и в администрации президента Трампа, в его окружении. Такие люди действительно есть и их позиции усиливаются. И очень важное психологическое измерение — это когда сохраняется заинтересованность президента Трампа в Украине», — объяснил Мережко.

Также он отметил и геоэкономический фактор на фоне борьбы за ресурсы, прежде всего, редкоземельные металлы.

«И здесь Китай контролирует примерно, по некоторым данным, 70%, по другим — 90% редкоземельных металлов. И здесь Соединенные Штаты должны догонять своего соперника. И потому Украина находится в центре геополитического внимания и экономического внимания Соединенных Штатов. То есть нам сейчас важно развивать этот успех и воспользоваться этим. Это действительно политический успех и воспользоваться для развития и защиты наших интересов», — сказал он.

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Предоставляет ли соглашение о ископаемых гарантии безопасности

По словам председателя комитета ВРУ по внешней политике, из чисто формальной точки штора, гарантии безопасности США не являются предметом этого соглашения.

«Предметом является создание инвестиционного фонда. То есть она не касается вопросов безопасности. Ну в каком-то смысле это такая гарантия безопасность», — сказал глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики.

Подытоживая, он отметил, что на самом деле единственной такой гарантией остается членство Украины в НАТО.

Мы это очень хорошо понимаем. И я считаю, что это возможно открывает заключение этого соглашения, открывает путь или создает определенный политический фундамент для того, чтобы ставить вопрос о настоящих эффективных гарантиях безопасности», — добавил Мережко.

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Напомним, Украина и США ранее подписали соглашение о недрах. директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в разговоре с журналисткой ТСН.ua Кристиной Зеленюк объяснил пользу соглашения о полезных ископаемых.

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