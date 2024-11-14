Позволит ли Трамп России уничтожить Украину: Дуда сделал мощное заявление

Польский лидер готов поговорить о войне на Украине во время встречи с Трампом.

Президент Польши Анджей Дуда заявил: "не может представить, что новоизбранный лидер США Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину".

Такое мнение Дуда высказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Liga.net.

По его словам, Трамп должен уважать хотя бы те деньги, которые американцы предоставили Украине. Он отметил, что с начала войны Вашингтон выделил "гигантские средства, боевую технику и финансовую помощь". Именно поэтому долг Трампа – сделать так, чтобы эти деньги уважать.

"Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украина, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения денег американских налогоплательщиков", – польский лидер.

Также Дуда рассказал, что время предстоящей встречи с Трампом обязательно обсудит российско-украинскую войну.

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, наш взгляд, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", – добавил Дуда.

Напомним, аналитик The Hill считают, что при президентстве Трампа диктатор РФ Владимир Путин может получить "зеленый свет" для последующей экспансии. Ведь политик давно демонстрирует приверженность Путину и пренебрежительно высказывается об украинском лидере Владимире Зеленском.

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