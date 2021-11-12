Практически не видит солнечный свет: адвокат считает, что Саакашвили находится под постоянным психологическим давлением

Практически не видит солнечный свет: адвокат считает, что Саакашвили находится под постоянным психологическим давлением

Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится под постоянным психологическим давлением, а условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными.

Об этом заявил адвокат бывшего президент Шота Тутберидзе в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

"Положение Михеила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним", - сказал адвокат.

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По его словам, в первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных. Но после вмешательства Госдепартамента США и правозащитной организации Amnesty International, которые сделали заявления по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.

Также Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет", - добавил адвокат.

По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу бесчеловечного обращения с их подзащитным.

Напомним, появилось видео, как полуобнаженного Саакашвили силой доставляли в тюремную палату больницы.

Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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