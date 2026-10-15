«Практически невозможно вести боевые действия»: Украина может потерять ключевую военную поддержку США

Дональд Трамп и Илон Маск / © Associated Press

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Украина во многом зависит от американской разведки, спутниковой связи Starlink и поставки вооружения для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает The Economist.

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В ночь на 13 октября десятки российских ракет поразили цели в Киеве почти без предупреждения от системы оповещения, которая обычно использует данные американской спутниковой и радиоэлектронной разведки.

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13 октября президент США Дональд Трамп настаивал, что обмен разведывательной информацией с Украиной продолжается. Однако менее чем через сутки украинские официальные лица сообщили об ограничении работы терминалов Starlink, которые используют на украинских ударных беспилотниках.

Связь с терминалами начала исчезать на скорости около 160 км/ч. Поэтому некоторым украинским подразделениям пришлось отменять атаки.

По данным издания, ограничения работы спутниковой связи стали серьезным ударом для украинских военных, использующих Starlink для управления беспилотниками на оккупированных Россией территориях.

«Почти все наши возможности нанесения ударов средней дальности зависят от Starlink», — утверждает источник в украинской военной разведке.

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Украина способна самостоятельно проводить разведку, в частности, использовать коммерческие спутниковые снимки. Однако, как отмечает The Economist, такая информация не столь оперативна и детальна, как данные, предоставляемые Соединенными Штатами.

Кроме того, США обеспечивают Украину доступ к передовым инструментам искусственного интеллекта для обработки разведывательных данных. Европейские страны пока не могут предложить аналогичные возможности в полном объеме.

В прошлом году, когда Дональд Трамп временно приостановил обмен разведывательной информацией, Великобритания и Франция лишились возможности наводить переданные Украине крылатые ракеты на цели.

Прекращение доступа к американским разведданным также существенно усложнило бы перехват российских ракет. По словам украинского специалиста по противовоздушной обороне, ни одна другая страна мира не имеет аналогичных возможностей в полном объеме.

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В то же время представители украинского командования сообщают, что США продолжают предоставлять разведывательную информацию для ударов украинских беспилотников по территории России.

При планировании операций украинские специалисты используют американские спутниковые снимки и данные радиоэлектронной разведки. Они помогают беспилотникам преодолевать русские системы радиоэлектронной борьбы.

Источник в украинской разведке подчеркнул, что разведывательные данные имеют решающее значение уже на начальном этапе подготовки операций.

Европейские союзники также увеличивают объемы спутниковой разведки. Однако, по словам собеседника, США могут круглосуточно наблюдать за территорией России.

«Без этого обмена нам было бы крайне сложно, практически невозможно вести боевые действия», — добавил он.

Еще одним критическим фактором для Украины остаются поставки американского вооружения через программу PURL.

По данным The Economist, от этой программы зависят поставки 95% ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также значительная часть боеприпасов, которые истребители F-16 используют для уничтожения реактивных беспилотников.

Следующую партию вооружения ожидают в ближайшее время. Поэтому вскоре Украина сможет оценить, не возникли ли препятствия для поставок.

Часть ракет-перехватчиков для Patriot предоставляют европейские страны. Франция и Италия также снабжают системы противовоздушной обороны нового поколения SAMP/T.

Однако украинский офицер ПВО отметил критическое значение американской программы.

«Purl — это единственное решение, которое мы имеем для защиты критически важной инфраструктуры», — отметил он.

The Economist отмечает, что полноценной альтернативы американским возможностям пока нет. По оценке издания, только Китай и Россия имеют технологии по сравнению с системой Starlink, а Европе понадобятся годы для достижения американских масштабов производства ракет.

Несмотря на устойчивость и изобретательность украинских военных, страна пока не может полностью самостоятельно обеспечивать все потребности своей обороны.

Поэтому возможное прекращение обмена разведданными, ограничение спутниковой связи или остановка поставок американского вооружения создало бы для Украины дополнительные серьезные трудности в противодействии российским атакам.

Ранее сообщалось, что вблизи Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих коммуникацию со спутниками компании SpaceX.

Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.

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