Правая рука Трампа едет в Венгрию, чтобы агитировать за Орбана — Politico
Ожидается, что поездка состоится в ближайшие дни, однако точные даты еще не определены и могут измениться.
Вице-президент США Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию 7-8 апреля, за несколько дней до парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля.
Об этом сообщает Politico.
В то же время, план визита еще может измениться из-за событий, связанных с американо-израильской войной против Ирана.
Визит вице-президента США состоится в преддверии выборов, которые могут стать самыми сложными для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со времени его прихода к власти в 2010 году.
По данным медиа, поездка Венса преследует цель продемонстрировать поддержку Орбану, который, по большинству опросов, отстает от своего соперника накануне выборов.
Ранее сообщалось, что Джей Ди Венс готовится к визиту в Венгрию, который рассматривается как политический сигнал поддержки действующего премьер-министра Виктора Орбана.
Это уже не первый сигнал поддержки со стороны США: в феврале Будапешт посещал госсекретарь Марко Рубио, также публично выразивший поддержку венгерскому премьеру.