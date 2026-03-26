Правая рука Трампа едет в Венгрию, чтобы агитировать за Орбана — Politico

Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию 7-8 апреля, за несколько дней до парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля.

Об этом сообщает Politico.

В то же время, план визита еще может измениться из-за событий, связанных с американо-израильской войной против Ирана.

Визит вице-президента США состоится в преддверии выборов, которые могут стать самыми сложными для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со времени его прихода к власти в 2010 году.

По данным медиа, поездка Венса преследует цель продемонстрировать поддержку Орбану, который, по большинству опросов, отстает от своего соперника накануне выборов.

Это уже не первый сигнал поддержки со стороны США: в феврале Будапешт посещал госсекретарь Марко Рубио, также публично выразивший поддержку венгерскому премьеру.