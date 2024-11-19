Правда ли ATACMS ударил по складу с боеприпасами в Брянской области: Зеленский ответил

Президент напомнил, что у Украины есть дальнобойные возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Министерства обороны страны-агрессорки России о якобы ударе ракетами ATACMS по объекту на территории Брянской области (РФ).

Об этом шла речь во время совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен 19 ноября.

В ответ на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ Зеленский отметил, что у Украины достаточно оружия для использования.

"Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", — сказал президент.

Напомним, ранее в РФ сделали заявление о том, что удары по Брянщине вроде бы ракетами ATACMS являются сигналом Запада в эскалацию.

Добавим, что в ночь на 19 ноября Украина ударила по объекту в Брянской области якобы 6 ракетами ATACMS.

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