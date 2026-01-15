- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Правила обращения с животными: Рада поддержала законопроект
Целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.
Сегодня, 15 января, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и основу законопроект №11328, направленный на внедрение европейских гуманных ценностей в обращении с животными.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Документ призван привести украинское законодательство в соответствие с требованиями Европейской конвенции по защите домашних животных.
Законопроект запрещает использовать домашних животных в рекламе, развлекательных мероприятиях и на выставках, если организаторы не обеспечили надлежащих условий их содержания, а также здоровье или общее состояние животных находится под угрозой.
Кроме того, документ предусматривает запрещение хирургических операций, проводимых с целью изменения внешнего вида домашних животных или для других целей, не связанных с лечением.
Принятие этого законопроекта станет важным шагом в гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами защиты животных и обеспечит более гуманное отношение к домашним любимцам.
Напомним, Европейский парламент, Совет и Комиссия договорились о новом постановлении о защите собак и кошек, который должна положить конец нелегальной торговле животными.