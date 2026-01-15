ТСН в социальных сетях

Правила обращения с животными: Рада поддержала законопроект

Целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.

Анастасия Павленко
В Украине будут защищать животных по европейским стандартам

В Украине будут защищать животных по европейским стандартам / © Associated Press

Сегодня, 15 января, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и основу законопроект №11328, направленный на внедрение европейских гуманных ценностей в обращении с животными.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документ призван привести украинское законодательство в соответствие с требованиями Европейской конвенции по защите домашних животных.

Законопроект запрещает использовать домашних животных в рекламе, развлекательных мероприятиях и на выставках, если организаторы не обеспечили надлежащих условий их содержания, а также здоровье или общее состояние животных находится под угрозой.

Кроме того, документ предусматривает запрещение хирургических операций, проводимых с целью изменения внешнего вида домашних животных или для других целей, не связанных с лечением.

Принятие этого законопроекта станет важным шагом в гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами защиты животных и обеспечит более гуманное отношение к домашним любимцам.

Напомним, Европейский парламент, Совет и Комиссия договорились о новом постановлении о защите собак и кошек, который должна положить конец нелегальной торговле животными.

