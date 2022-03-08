Правительство Британии намерено отказаться от российской нефти до конца года

Правительство Британии намерено отказаться от российской нефти до конца года

Рынок уже начал отказываться от нефти из РФ, и почти 70% сырья не может найти себе покупателей, сказал министр.

Правительство Великобритании намерено отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.

Об этом заявил британский министр энергетики Британии Квази Квартенг, сообщает Reuters.

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Министр пояснил, что этот период позволит рынку, предприятиям и цепям снабжения заменить российский импорт, который составляет 8% от британского спроса.

Квартенг уточнил, что предприятиям Британии следует использовать этот год, чтобы обеспечить плавный переход, чтобы отказ от нефти из РФ не повлиял на потребителей.

Правительство Британии также будет работать с компаниями через новую рабочую группу по нефти, чтобы помочь им использовать этот период для поиска альтернативных поставок.

"Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов, плюс у нас есть значительные запасы", — заявил министр.

Кроме России, значительная доля импорта в Британию поступает из США, Нидерландов и стран Персидского залива.

Глава британского Минэнерго сказал, что "рынок уже начал отказываться от российской нефти, и почти 70% сырья не может найти себе покупателей".

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти и газа.

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