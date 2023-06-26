Правительство Британии рассматривает подготовку к сценарию неожиданного распада РФ – СМИ

Великобритания готовится к возможному внезапному распаду России после неудачной попытки группы "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным пошатнуть власть диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

Британские официальные лица и ранее утверждали, что вторжение России в Украину может спровоцировать политические беспорядки в Москве, и заявили, что события последних нескольких дней могут оказаться "главой чего-то нового".

"С самого начала вторжения одним из наиболее очевидных сценариев было то, что война может привести к политическим беспорядкам в России. Нам нужно подождать, наблюдать и посмотреть, что будет дальше. Это может быть первая глава чего-то нового. Или все может закончиться для Вагнера. Мы должны подготовиться к целому ряду разных сценариев", — прокомментировал один из высокопоставленных чиновников Британии.

По внутренним оценкам в правительстве, Британии следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации, чтобы такие события не застали Лондон врасплох.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен отметил, что события в России – "ее внутренние дела".

Бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман отметил, что успешный захват Пригожиным власти был бы "худшим сценарием" и не стоит питать иллюзий, что он якобы более либерален, склонен к миру демократ, потому что "это фашист".

Форман предположил, что темпы развития событий в пятницу-субботу застали западных дипломатов врасплох.

"Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" речь не шла", — отметил он.

Бывший представитель Минобороны лорд Ричард из Герстмонсе выразил мнение, что Путин, несмотря на удар мятежа по его авторитету, остается опасным противником и Запад рискует недооценить Россию.

Напомним, в России впервые после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показали министра обороны Сергея Шойгу. Именно в его адрес звучали основные обвинения лидера "вагнеровцев".

Читайте также: