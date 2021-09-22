Правительство должно дать шанс на жизнь людям с врожденными пороками сердца, — Ирина Суслова Актуально

Правительство должно дать шанс на жизнь людям с врожденными пороками сердца, — Ирина Суслова Актуально

Ежегодно в Украине рождается примерно пять тысяч детей со врожденными пороками сердца.

Лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова призывает Правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2022 выделении средств на лечение людей с врожденными пороками сердца.

Как написала Суслова в своем Facebook, в настоящее время необходимое финансирование для борьбы с этой серьезной патологией отсутствует.

Она напомнила, что, согласно официальным данным Минздрава, ежегодно в Украине рождается примерно пять тысяч детей со врожденными пороками сердца. Эти патологии продолжают оставаться одной из основных причин смертности детей в раннем возрасте, причиной увеличения риска внезапной смерти в течение жизни пациента и причиной инвалидности детей и взрослых.

"Единственным в основном возможным способом спасения жизни пациента с проблемами сердца операция. Сегодня врачи в Украине используют самый известный в мире эндоваскулярный метод лечения с использованием внутренних сердечных имплантатов, стоимость которых в зависимости от типа составляет от 30 до 100 тыс. Гривен, а эндоваскулярных клапанов сердца — 450 тыс. гривен ", — отметила лидер Женского движения" За майбутнє ".

"Подавляющее большинство украинских семей не может себе позволить приобрести такие дорогостоящие устройства. Имеется финансирования не покрывает потребностей пациентов в необходимом лечении, тем самым государство создает угрозу для жизни граждан, которое гарантируется им Конституцией Украины", — добавила Суслова.

С целью решения этой проблемы она совместно с эндоваскулярным кардиохирургом Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Богданом Черпаком обратилась Комитета ВРУ по вопросам бюджета по поддержке предложения в госбюджет-2022 от народного депутата Украины Дмитрия Лубинця по увеличению расходов на обеспечение граждан с врожденными пороками сердца эндоваскулярное лечение, лекарственными средствами, а также другими необходимыми медицинскими товарами и услугами.

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