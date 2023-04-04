Правительство Филиппин разрешило США использовать свои военные базы вблизи Китая

Четыре новых объекта включают базы ВМС и сухопутных войск и гражданский аэропорт.
Правительство Филиппин дало согласие США на использование четырех военных баз, в том числе рядом с Тайваньским проливом, в рамках совместных усилий по противодействию агрессивной активности Китая.
Об этом сообщает NHK.
Соединенные Штаты получат еще четыре объекта в дополнение к пяти локациям, определенным Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) с 2014 года.
Новые объекты включают базы ВМС и сухопутных войск и гражданский аэропорт на севере острова Лусон, недалеко от Тайваньского пролива. А также база в западной провинции Палаван в районе Южно-Китайского моря, где КНР в последние годы активизировала деятельность.
В офисе президента Филиппин отметили, что упомянутые базы будут использоваться для гуманитарных операций и оказания помощи в случае стихийного бедствия.
Расширение военного присутствия США на Филиппинах рассматривается как попытка двух стран сдержать эскалацию китайской военной деятельности в регионе.
Напомним, Китай пересмотрел свою позицию по принадлежности Курильских островов Японии. В КНР заявляют о "нейтральных" взглядах на эту тему.
Читайте также:
- Нового оружия недостаточно: вызовы будущего наступления Украины — NYT
- "Организация фундаментально сломана": Помпео прокомментировал членство России и Китая в ООН
- Зеленский на этой неделе посетит Польшу: когда и что известно о визите