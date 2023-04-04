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Правительство Филиппин разрешило США использовать свои военные базы вблизи Китая

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Правительство Филиппин разрешило США использовать свои военные базы вблизи Китая

Фото: Associated Press

Четыре новых объекта включают базы ВМС и сухопутных войск и гражданский аэропорт.

Правительство Филиппин дало согласие США на использование четырех военных баз, в том числе рядом с Тайваньским проливом, в рамках совместных усилий по противодействию агрессивной активности Китая.

Об этом сообщает NHK.

Соединенные Штаты получат еще четыре объекта в дополнение к пяти локациям, определенным Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) с 2014 года.

Новые объекты включают базы ВМС и сухопутных войск и гражданский аэропорт на севере острова Лусон, недалеко от Тайваньского пролива. А также база в западной провинции Палаван в районе Южно-Китайского моря, где КНР в последние годы активизировала деятельность.

В офисе президента Филиппин отметили, что упомянутые базы будут использоваться для гуманитарных операций и оказания помощи в случае стихийного бедствия.

Расширение военного присутствия США на Филиппинах рассматривается как попытка двух стран сдержать эскалацию китайской военной деятельности в регионе.

Напомним, Китай пересмотрел свою позицию по принадлежности Курильских островов Японии. В КНР заявляют о "нейтральных" взглядах на эту тему.

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Дата публикации
Просмотры
944
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