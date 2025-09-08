Правительство Франции ушло в отставку после провала: оппозиция призывает Макрона уволиться

Макрон / © Associated Press

Во Франции правительство премьер-министра Франсуа Байру подало в отставку после того, как не смогло получить вотум доверия в парламенте. Это стало первым схожим случаем в истории Пятой республики.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Сейчас Байру должно официально передать заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Президент в свою очередь должен назначить нового премьер-министра, который сформирует новое правительство. По данным источников новым главой правительства может стать действующий министр обороны Себастьен Лекорню.

Франсуа Байру стал уже четвертым премьер-министром, назначенным Макроном, покинувшим свой пост за последние 15 месяцев. В ответ на политический кризис оппозиционные партии призвали президента уйти в отставку.

«Байра упал. Победа и народное облегчение. Макрон теперь на передовой перед народом. Он также должен уйти», — заявил лидер партии «Неодобренная Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире X несколько минут спустя после результатов вотума доверия.

