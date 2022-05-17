Правительство Германии предоставит 150 млн евро для поддержки Украины — Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что государство получит дополнительную финансовую поддержку от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн. евро.

Постановление о привлечении этих средств было принято на заседании Кабинета министров 17 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", — отметил Шмигаль на заседании.

По словам премьер-министра, за последние недели правительство достигло договоренности о получении кредита от правительства Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с нидерландским коллегой Вопке Гукстрою в Гааге обсудил поставки оружия, новые санкции против России и предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.