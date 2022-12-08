Правительство и Конгресс заинтересованы: экспосол США убежден. что Украина добьется успеха в создании спецтрибунала для РФ

Возможность создания спецтрибунала для России становится все более реальной.

Власти Соединенных Штатов Америки и Конгресс заинтересованы в реализации идеи Украины по созданию специальноготрибунала за преступления агрессии России.

Об этом заявил бывший посол США в Украине и вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, — пишет Укринформ.

"Соединенные Штаты заинтересованы в этом, и я знаю, что в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности рассматривают этот вопрос, чтобы понять, как мы можем помочь", — сказал Тейлор.

Чиновник подчеркнул, что правительство США уже помогает Украине в процессе привлечения России к ответственности, в частности, в сборе доказательств, а также в политической поддержке.

По его мнению, Конгресс также по этому вопросу движется в правильном направлении. Эксперт надеется, что позиция законодателей в поддержку создания специального трибунала также повлияет на позицию Госдепартамента США.

«И мы увидим, как Украина добьется успеха в создании специального трибунала либо с ООН, либо с Европейским Союзом»,- отметил Тейлор.

Сейчас этому способствует рост потребности в установлении справедливости за преступления в Украине.

«Поэтому я думаю, у нас будет это (специальный трибунал – ред.)»,- резюмировал экспосол США.

Спецтрибунал для России

Напомним, что Парламентская ассамблея НАТО поддерживает идею создания специального трибунала для осуждения России за военные преступления против Украины и украинцев.

Также Франция начала работу по созданию спецтрибунала для России. В Париже говорят, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные россиянами в Украине, является приоритетом для Франции.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский призвал мир создать специальный трибунал для наказания РФ.

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