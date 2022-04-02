Правительство Италии готово внести свой вклад и выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД

Там одновременно отметили, что Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец "этому конфликту" с помощью санкций.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что государство готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины.

Об этом сообщает La Repubblica.

Министр отметил прогресс, достигнутый в Турции после встречи украинской и российской делегаций.

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"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями", – сказал Ди Майо.

"Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины", — добавил министр иностранных дел.

Напомним, после последнего раунда переговоров между Украиной и Россией член украинской делегации Александр Чалый заявил, что государство готово зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время Чалый объяснял, что государство добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

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