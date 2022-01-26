Правительство Италии призвало ведущие бизнес-компании страны отказаться от встречи с Путиным

Путин, в частности, намерен обсудить с итальянскими бизнесменами дальнейшее взаимодействие в области энергетики, промышленности, финансов и природоохранных технологий.
Правительство Италии из- за роста напряженности в украинско-российских отношениях попросило бизнес отказаться от разговора с президентом Росси Владимиром Путиным.
Об этом пишет La Repubblica.
Как сообщается, власти страны призвали бизнесменов либо полностью отменить конференцию с Путиным, либо хотя бы ограничить участие в ней для руководителей компаний, среди акционеров которых есть представители итальянских властей.
"Правительство Италии попросило группу лидеров ведущих компаний не проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как растет напряженность в связи с подготовкой к возможному вторжению в Украину", — пишет издание.
Как следствие, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.
Как сообщает российское издание Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля, 26 января в формате видеоконференции Путин и ведущие итальянские компании планировали обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями.
В частности, президент России намерен обсудить дальнейшее взаимодействие в области энергетики, промышленности, финансов и природоохранных технологий.
Напомним, Президент США Джо Байден допустил возможность введения санкций против главы Кремля в случае вторжения российских войск в Украину. Кроме того, в Белом доме рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений в отношении всей России, которые могли бы негативно повлиять на ее валюту и на положение на рынках.
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