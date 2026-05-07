Правительство Мадяра изменило курс по Украине, но есть нюанс по ВСУ: шокирующие результаты опроса

Петер Мадяр / © Associated Press

Большинство избирателей новой венгерской власти ожидают улучшения отношений с Киевом, однако поддержка финансовой и военной помощи Украине в Венгрии остается низкой.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям.

По данным исследования, 64% опрошенных венгров ожидают, что новое правительство Петера Мадьяра улучшит отношения с Украиной. В то же время, только 24% поддерживают финансовую помощь Киеву со стороны Будапешта, а 12% — оказание военной поддержки.

Еще одним чувствительным вопросом остается энергетика. Более половины опрошенных - 52% - выступили против прекращения импорта российских энергоносителей в Венгрию.

Как отметил Павел Зерко из Европейского совета по международным отношениям, победа Петера Мадьяра стала скорее голосованием за внутренние изменения, чем за резкий геополитический разворот.

«Хотя венгры готовы пролистать страницу многолетней коррупции и изоляции, они провели четкие красные линии по энергетической независимости страны и национальной безопасности», — сказал он.

Опрос также показал, что избиратели победившей на выборах партии «Тиса» ожидают от нового правительства более активных действий в сфере климатической политики и защиты прав ЛГБТК+. В частности, 77% поддерживают более амбициозную климатическую политику, а 71% — защиту прав ЛГБТК+.

Партия Тиса победила на выборах, завершив 16-летнее правление Виктора Орбана. Новый премьер-министр Петер Мадьяр должен принять присягу в субботу.

По оценке The Guardian, новому правительству придется балансировать между ожиданиями избирателей по поводу внутренних реформ и осторожным отношением общества к вопросам Украины, России и энергетической зависимости.

Ранее сообщалось, что Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, захватившие венгерские спецслужбы в марте этого года. По словам Зеленского, Будапешт вернул и средства, и ценности "в полном объеме". Зеленский поблагодарил Венгрию «за конструктив и цивилизованный шаг».

