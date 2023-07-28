Правительство назначило и. о. министра культуры Ростислава Карандеева

До этого Карандеев был заместителем Ткаченко, а затем – Ермака.

Кабмин назначил 28 июля временным исполняющим обязанности министра культуры Ростислава Карандеева.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено выполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича", – указано в заявлении.

Карандеев ранее был депутатом Киевсовета трех созывов. В 2020 году стал первым заместителем министра культуры, а позже – советником руководителя Офиса президента.

Скандал в Минкульте и отставка Ткаченко

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Напомним, 27 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Ткаченко с должности главы Минкульта.

Неделей ранее президент Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры.

Узнав об этом, Ткаченко сообщил 21 июля, что сам принес Шмыгалю заявление об отставке. Причиной этого министр назвал "волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

Отметим, что вокруг Минкульта разразился скандал из-за выделения министерством из госбюджета 33 млн грн на комедийный сериал продюсера и телеведущего Юрия Горбунова "Смт Ингулец" длиной в 24 эпизода. Общество было возмущено выделенной суммой и выражало сомнения в качестве будущего продукта. 25 июля стало известно, что Горбунов отказался от госфинансирования на производство своего сериала.

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