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Правительство назначило нового заместителя министра здравоохранения

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Правительство назначило нового заместителя министра здравоохранения

Правительственный портал

Соответствующее решение правительство приняло 15 декабря.

Кабинет Министров назначил Богдана Боруховского заместителем министра здравоохранения Виктора Ляшко. До этого он занимал должность первого замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram.

Мельничук сообщил об актуальных назначениях и увольнениях по состоянию на 15 декабря.

"Назначен Боруховский Богдан Валентинович заместителем министра здравоохранения Украины", — написал среди прочего Мельничук.

Представитель правительства также отметил, что назначению Боруховского предшествовало его увольнение в этот же день с должности первого замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Примуш Роман Борисович.

Галабудская Татьяна Николаевна уволена с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины. На ее место назначили временно исполнять обязанности Бояркину Елену Анатольевну.

Напомним, Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назначен Павел Рябикин. Такое решение 4 декабря приняла Верховная Рада.

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