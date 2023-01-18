Правительство назначило временного главу МВД: что известно об Игоре Клименко

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января.

ТСН.ua собрал подробности об Игоре Клименко.

Биография

Известно, что он родился 25 октября 1972 года в городе Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет, в 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Клименко является главой Национальной полиции Украины. Также он генерал полиции 1-го ранга (2021) и доктор психологических наук.

Карьера

Начал свою карьеру Клименко после окончания университета в 1994 году. Так, с 1994 по 1997 год он проходил службу на должности начальника расчета ракетной бригады (в/ч А1667). После этого проходил службу в органах внутренних дел. Там он работал психологом, а также являлся начальником отделения центра практической психологии УМВД в Харьковской области и начальником центра практической психологии дапартамента кадрового обеспечения МВД Украины.

С октября 2017 года занимал должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины — начальника Департамента кадрового обеспечения, а с марта 2018 года — стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины.

В сентябре 2019 года возглавил Нацполицию. А теперь назначен замминистра МВД. Правительство возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолета в Броварах Дениса Монастырского.

Падение вертолета в Броварах

Напомним, что утром 18 января в Броварах возле детского сада упал вертолет, на боту которого находилось руководство МВД и экипаж ГСЧС. Всего девять человек, все они погибли. Среди погибших: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель

Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий .

А также представители ГСЧС: командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко, бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касья.

Также кроме членов экипажа вертолета погибли и гражданские люди. По состоянию на 15:45 в ГСЧС сообщили о 14 погибших: среди которых 9 членов экипажа и 5 гражданских людей, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

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