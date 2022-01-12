Правительство одобрило ряд кадровых вопросов: кто из чиновников лишился кресел

Правительство одобрило ряд кадровых вопросов: кто из чиновников лишился кресел

Соответствующие решения Кабмин принял во время заседания.

Кабинет министров во время заседания 12 января рассмотрел ряд кадровых вопросов: некоторых чиновников уволили с занимаемых должностей.

Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Правительство назначило:

– Костюченко Александра Владимировича заместителем Министра образования и науки Украины;

– Стельмаха Анатолия Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- цвет Сергея Мироновича главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Бутенко Андрея Петровича заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Еременко Елены Владимировны заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

– Моркляника Богдана Васильевича заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- стучало Наталию Вадимовну заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

– Якименко Александра Васильевича первым заместителем Председателя Государственной службы качества образования Украины;

– Дуля Ярему Николаевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда;

- Старосольскую Соломию Петровну заместителем Председателя Государственной регуляторной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Дехтяренко Сергея Стаховича заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- сдобную Анну Григорьевну членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В то же время чиновники уволили:

– Дуля Ярему Николаевича с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины;

– Лещука Юрия Витальевича с должности первого заместителя Председателя государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;

- Дехтяренко Сергея Стаховича с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

- Дунца Дениса Александровича с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики на Филипченко Татьяну Александровну.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев объяснил, будут ли отбирать квартиры у налоговых нарушителей.

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