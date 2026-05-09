Правительство подготовило изменения в госбюджет Украины на 2026 год: куда направят больше денег

В целом доходы государственного бюджета возрастут более чем на 2,2 трлн грн.

Рада приняла государственный бюджет на 2026 год

Правительство подготовило изменения в государственный бюджет Украины на 2026 год.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, это стало возможным благодаря кредиту от Евросоюза в 90 млрд евро на 2026—2027 годы. В этом году Украина ожидает 45 млрд евро поддержки.

"31,8 млрд уйдет на оборону, еще 13,2 млрд — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш уже в июне. В целом доходы госбюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн», — отметила она.

Кроме того, 174,3 млрд грн уйдет на зарплаты для военных, 37 трлн грн — на развитие вооружения, 14,6 млрд грн — резерв для сектора обороны.

40 млрд грн распределят на подготовку к осенне-зимнему периоду и защиту энергетики. Еще 40 млрд грн также пойдет в резервный фонд.

Бюджет-2026 — что известно

Напомним, Верховная Рада на заседании поддержала во втором чтении проект №1400 о государственном бюджете на 2026 год.

Проект бюджета предусматривает доходы на уровне 2,92 трлн грн и расходы на 4,78 трлн. Дефицит бюджета — около 1,9 трлн грн, или 18,5% ВВП.

Ко второму чтению в проект бюджета заложили 30 млрд грн от увеличения налога на прибыль банков от 25% до 50%.

