Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной — СМИ

В Польше правительство решило предоставить письменные гарантии своим фермерам, чтобы те прекратили блокаду границы с Украиной.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медице.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Газета утверждает, что Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

Относительно субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение. Отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм, а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.

Публично движение "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу, 6 января, для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду.

Напомним, на утро 5 января на заблокированных пунктах пропуска Украины и Польши в очередях находятся две тысячи грузовиков. На участках границы с другими странами движение фур не блокируется. В частности, продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Руська-Хребене", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск", сообщают пограничники.

Читайте также: