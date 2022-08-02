Правительство согласовало нового председателя Херсонской области

Кабмин Украины согласовал назначение нового главы Херсонской облгосадминистрации. Им станет Ярослав Янушевич.
Такое решение Кабмин принял на заседании 2 августа.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Сети.
"Соглашено назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации", – говорится в заявлении.
До апреля 2016 года Янушевич был исполнительным директором Украинского государственного центра радиочастот.
С сентября 2013 по март 2014 года – заместитель председателя Госфининспекции.
Еще раньше Янушевич работал в Миграционной службе, а также заместителем председателя Государственной службы финансового мониторинга.
Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОВА. Тот объяснил, что, мол, сам попросил об увольнении.
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