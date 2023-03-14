Правительство согласовало увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Пока нет информации, кто бы мог заменить на должностях этих руководителей областей.

Кабмин на заседании 14 марта согласовал увольнение с должностей руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельнычук.

Так, Сергей Гайдай будет уволен с должности главы Луганской ОВА;

Максима Марченко – с должности председателя Одесской ОВА;

Сергей Гамалий – с должности председателя Хмельницкой ОВА.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предлагает Раде увеличить расходы госбюджета на 537 млрд. грн. Из них 518 млрд грн предлагается дополнительно направить на сектор безопасности и обороны.

Шмыгаль также проинформировал, что все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, будут направлены на нужды обеспечения обороноспособности Украины.

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