Правительство Украины раскрыло основные приоритеты на 2025 год: подробности

Правительство представило План приоритетных действий на 2025 год, состоящий из важных шагов.

Кабинет министров Украины утвердил правительственный План приоритетных действий на 2025 год, включающий около 400 мероприятий в различных сферах.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, Украина утвердила План приоритетных действий на 2025 год, который включает в себя обязательства перед международными партнерами по программам Ukraine Facility, сотрудничеству с МВФ и евроинтеграционным процессом. План содержит четко определенные ответственные лица, сроки выполнения и индикаторы для оценки результатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 15 млрд долларов, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

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