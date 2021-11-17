Правительство уволило некоторых чиновников: кресел лишились глава Закарпатской ОГА и заместители министров

В частности, кресел лишились заместители глав Минобороны, МинТОТ.

Кабинет министров во время заседания 17 ноября рассмотрел кадровые вопросы: уволили некоторых чиновников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кабмин уволил Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. Также должности председателя Варасской районной государственной администрации Ровенской области лишился Анатолий Рыжий.

Кроме того, правительство уволило:

Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Гере Юлия Павловича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Председателя Фонда государственному имуществу Украины;

Шаповал Аллу Григорьевну с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины".

Взамен возложено исполнение обязанностей:

заместителя Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Постоленко Виталия Владимировича;

председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" на Лупича Константина Юрьевича.

По словам Мельничука, чиновники назначили или согласовали назначение:

Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Министра экономики Украины;

Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем Министра обороны Украины;

Панченко Людмилы Владимировны заместителем Министра молодежи и спорта;

Лубковича Юрия Олеговича государственным секретарем Министерства внутренних дел;

Гусь Наталии Борисовны Председателем Национальной службы здоровья Украины;

Коменданта Романа Анатольевича заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Напомним, по информации СМИ, глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об уходе с должности.