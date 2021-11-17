Правительство уволило некоторых чиновников: кресел лишились глава Закарпатской ОГА и заместители министров

В частности, кресел лишились заместители глав Минобороны, МинТОТ.
Кабинет министров во время заседания 17 ноября рассмотрел кадровые вопросы: уволили некоторых чиновников.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин уволил Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. Также должности председателя Варасской районной государственной администрации Ровенской области лишился Анатолий Рыжий.
Кроме того, правительство уволило:
- Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Гере Юлия Павловича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Председателя Фонда государственному имуществу Украины;
- Шаповал Аллу Григорьевну с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины".
Взамен возложено исполнение обязанностей:
- заместителя Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Постоленко Виталия Владимировича;
- председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" на Лупича Константина Юрьевича.
По словам Мельничука, чиновники назначили или согласовали назначение:
- Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Министра экономики Украины;
- Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем Министра обороны Украины;
- Панченко Людмилы Владимировны заместителем Министра молодежи и спорта;
- Лубковича Юрия Олеговича государственным секретарем Министерства внутренних дел;
- Гусь Наталии Борисовны Председателем Национальной службы здоровья Украины;
- Коменданта Романа Анатольевича заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
Напомним, по информации СМИ, глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об уходе с должности.