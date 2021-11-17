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Правительство уволило некоторых чиновников: кресел лишились глава Закарпатской ОГА и заместители министров

Правительство уволило некоторых чиновников: кресел лишились глава Закарпатской ОГА и заместители министров

Правительственный портал

В частности, кресел лишились заместители глав Минобороны, МинТОТ.

Кабинет министров во время заседания 17 ноября рассмотрел кадровые вопросы: уволили некоторых чиновников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин уволил Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. Также должности председателя Варасской районной государственной администрации Ровенской области лишился Анатолий Рыжий.

Кроме того, правительство уволило:

  • Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Гере Юлия Павловича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Председателя Фонда государственному имуществу Украины;
  • Шаповал Аллу Григорьевну с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины".

Взамен возложено исполнение обязанностей:

  • заместителя Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Постоленко Виталия Владимировича;
  • председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" на Лупича Константина Юрьевича.

По словам Мельничука, чиновники назначили или согласовали назначение:

  • Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Министра экономики Украины;
  • Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем Министра обороны Украины;
  • Панченко Людмилы Владимировны заместителем Министра молодежи и спорта;
  • Лубковича Юрия Олеговича государственным секретарем Министерства внутренних дел;
  • Гусь Наталии Борисовны Председателем Национальной службы здоровья Украины;
  • Коменданта Романа Анатольевича заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Напомним, по информации СМИ, глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об уходе с должности.

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