Правительство Великобритании объявило о запрете экспорта в Россию предметов роскоши

Великобритания объявила о новых экономических санкциях против РФ.
Правительство Великобритании сегодня, 15 марта, объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввело новые тарифы на импорт сотни ключевых товаров.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Запрет на экспорт коснется автомобилей класса люкс, люксовой одежды и произведений искусства.
"Запрет на экспорт вступит в силу вскоре, и олигархи и другие члены элиты, разбогатевшие при правлении президента Путина и поддерживающие его незаконное вторжение, будут лишены доступа к предметам роскоши", — говорится в сообщении.
Напомним, Великобритания ввела санкции против 386 депутатов РФ, поддержавших вторжение в Украину.
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