Правительство Венгрии отказалось принять делегацию сенаторов США, которая приехала в Будапешт – WP

Двухпартийная делегация сенаторов США 18 февраля посетила с официальным визитом Будапешт и призвала правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако чиновники отказались встречаться с сенаторами.

Об этом пишет The Washington Post.

"Со вступлением Швеции в НАТО Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым народам мира", – заявил сенатор-республиканец Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве США в Будапеште.

Венгрия является единственной страной-членом НАТО, не ратифицировавшей заявку Швеции.

Венгерское правительство сталкивается с давлением международных партнеров, чтобы принять меры после того, как оно откладывало этот шаг более чем на 18 месяцев.

Сенаторы объявили, что подадут в Конгресс США совместную резолюцию, осуждающую вероятное отступление от демократии в Венгрии и призывающее правительство премьер-министра Виктора Орбана снять блокирование трансатлантической интеграции Швеции.

Сенатор Жанна Шахин сказала, что "разочаровывает", что ни один член правительства Венгрии не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "надеется и оптимистично настроена" на то, что присоединение Швеции будет подано на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся 26 февраля.

Ранее в этом месяце сенатор США Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд и глава Комитета по иностранным делам Сената, поднял вопрос о перспективе введения санкций против Венгрии за ее поведение и назвал Орбана "наименее надежным членом НАТО".

В резолюции, сообщает Associated Press, сенаторы отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но указывают на ее неспособность выполнить предварительные обещания не быть последним союзником НАТО, подписавшим соглашение Швеции.

В резолюции говорится, что Венгрия "не присоединилась ко всем другим государствам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО, не выполнив обязательства не быть последней, кто одобрил такое вступление, и поставила под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе".

Орбан заявил, что выступает за то, чтобы Швеция стала частью НАТО, но законодатели его партии не убедили из-за "откровенной лжи" шведских политиков о состоянии демократии в Венгрии.

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В речи о состоянии нации в Будапеште в субботу Орбан отметил, что законодательные власти Венгрии могут вскоре одобрить членство Стокгольма в НАТО.

"Это хорошая новость, что наш спор со Швецией близится к завершению. Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента", — сказал он.

Резолюция также критикует все более теплые отношения Орбана с Россией и Китаем и отмечает, что хотя Венгрия открыла свои двери для убегающих от вторжения Москвы украинских беженцев, она также "сопротивлялась и ослабляла санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации".

Правительство Венгрии также заняло все более враждебную позицию по поводу администрации президента Джо Байдена, обвиняя США в попытке повлиять на общественную жизнь Венгрии.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил в пятницу, что он приветствует визит сенаторов, но "не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы – суверенная страна".

"Мы рады, что они приехали сюда, потому что они сами видят, что все, что они читают о Венгрии в либеральных американских СМИ, – откровенная ложь", – сказал Сийярто.

Напомним, Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России – Financial Times назвало неожиданную причину.

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