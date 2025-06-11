Правительство Венгрии "сошло с рельсов": в МИД Украины ответили на очередные обвинения Будапешта

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © Укринформ

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Венгрия продолжает выдвигать Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому «абсурдные обвинения». Но Украина отмечает, что добрососедские отношения критически важны для обеих стран.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на очередные обвинения со стороны венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии во вторник, 10 июня, заявил, что президент Украины хочет посадить в Будапеште «марионеточное правительство», которое будет «отправлять венгерские деньги Украине».

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«Это часть жесткой антивенгерской пропаганды. Венгрия выступает за мир — она не посылает Украине оружие или деньги. Но, похоже, это не отвечает интересам Зеленского», — сказал Сийярто.

Георгий Тихий удивился, почему, если Венгрия выступает за мир, никто не слышит от ее правительства призывов к России согласиться на перемирие.

«Украина предлагает полное и безусловное прекращение огня, а Россия его отвергает и всеми силами продолжает войну и убийства. Но почему мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня», — написал Тихий в социальной сети X.

Он отметил, что венгерские власти либо вообще молчат о прекращении огня, либо выдвигают Украине абсурдные обвинения в нежелании мира.

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«Коммуникационная линия венгерских властей, демонизирующих Украину и президента Зеленского, сошла с рельсов. Там, где нужно быть принципиальным, венгерские власти молчат. А там, где нужно искать точки соприкосновения, бросаются безосновательными обвинениями», — подчеркнул спикер.

Он добавил, что Украина убеждена, что добрососедские отношения с Венгрией «критически важны для обеих стран», поэтому ответственно относится к правам венгерского национального меньшинства в Украине, готова конструктивно рассматривать соответствующие вопросы венгерской стороны и демонстрирует добрососедский подход по другим вопросам.

«Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины — проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск воображаемых врагов когда-нибудь пройдет, а добрососедство двух народов останется», — подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, венгерское правительство обвиняет Зеленского во «вмешательстве» в выборы и антиправительственной агитации. Также в Будапеште заявили, что членство Украины в ЕС не отвечает интересам венгерской национальной безопасности.

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