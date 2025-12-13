- Дата публикации
Правительство запустило программу поддержки семей погибших журналистов
Кабмин принял решение о поддержке журналистов, пострадавших при исполнении профессиональных обязанностей.
Правительство Украины начало выплаты семьям погибших и раненых журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Первую помощь получил отец журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
По ее словам, вчера правительство приняло решение, которое предусматривает единовременную государственную помощь через Госкомтелерадио для семей журналистов, погибших или получивших ранения при исполнении профессиональных обязанностей. Отмечается, что эта программа заложена в госбюджет на 2026 год.
«Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь», — подчеркнула она.
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России погибли 21 журналист, среди которых украинцы и иностранцы. Все эти случаи квалифицируют как преступления, за которые Россия должна ответить.
Министр также почтила память погибших медийщиков: «Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за правду».
Напомним, ранее мы писали о том, что защищая Украину, погиб бывший журналист винницкого онлайн-медиа «Вежа»и лейтенант Вооруженных сил Украины Богдан Будай.