Правительство запустило программу поддержки семей погибших журналистов

Правительство Украины начало выплаты семьям погибших и раненых журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Первую помощь получил отец журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, вчера правительство приняло решение, которое предусматривает единовременную государственную помощь через Госкомтелерадио для семей журналистов, погибших или получивших ранения при исполнении профессиональных обязанностей. Отмечается, что эта программа заложена в госбюджет на 2026 год.

«Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь», — подчеркнула она.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России погибли 21 журналист, среди которых украинцы и иностранцы. Все эти случаи квалифицируют как преступления, за которые Россия должна ответить.

Министр также почтила память погибших медийщиков: «Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за правду».

