Право на отсрочку может получить еще одна категория украинцев: решение правительства

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Кабинет министров Украины согласовал законопроект о годовой отсрочке от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые служили по контракту и были уволены.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В заявлении нардепа указано, что правительство согласовало законопроект, который предусматривает отсрочку сроком в 12 месяцев от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые во время действия военного положения были призваны на службу по контракту и впоследствии уволены.

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«Это только законопроект, он еще должен поступить в Раду на рассмотрение», — обратил внимание Гончаренко.

Законопроект об отсрочке для 18-25-летних, отслуживших по контракту / © Telegram/Алексей Гончаренко

К слову, 10 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы «Контракт 18-24». Будет запущено отдельное направление для операторов дронов со сроком службы в два года, вознаграждением в 1 млн грн и отсрочкой после завершения службы.