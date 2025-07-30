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Право на отсрочку может получить еще одна категория украинцев: решение правительства
Право на отсрочку могут получить 18-25-летние, которые отслужили по контракту. Окончательное решение должна принять Верховная Рада.
Кабинет министров Украины согласовал законопроект о годовой отсрочке от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые служили по контракту и были уволены.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
В заявлении нардепа указано, что правительство согласовало законопроект, который предусматривает отсрочку сроком в 12 месяцев от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые во время действия военного положения были призваны на службу по контракту и впоследствии уволены.
«Это только законопроект, он еще должен поступить в Раду на рассмотрение», — обратил внимание Гончаренко.
К слову, 10 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы «Контракт 18-24». Будет запущено отдельное направление для операторов дронов со сроком службы в два года, вознаграждением в 1 млн грн и отсрочкой после завершения службы.