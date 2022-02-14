"Право на владу" на "1+1" на этой неделе будет выходить в эфир каждый день

"Право на владу" на "1+1" на этой неделе будет выходить в эфир каждый день

На этой неделе в будни в 21:45 будет выходить в прямом эфире общественно-политическое ток-шоу "Право на владу".

Совместный марафон ток-шоу "Право на владу" с Наталией Мосейчук и программы "Твій вечір" с Егором Гордеевым будет проходить каждый вечер на телеканале "1+1".

Телеведущие вместе с авторитетными гостями будут искать ответы на вопросы войны и мира.

"Будем говорить о войне и мире. Вместе с вами пройдем это время — непростое и тревожное. Время, требующее откровенных разговоров. Будем на связи. Каждый день в эти дни. Потому что надо много говорить, а главное - вместе фильтровать. Выбирать подтвержденные факты и все же идти в новый день с положительными мыслями. Держимся вместе! С любовью и заботой. Берегите себя и Украину!" — отметила Наталья Мосейчук.

Ближайший выпуск "Права на владу" выйдет в понедельник, 14 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.