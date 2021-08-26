"Право на владу" возвращается: первый спецвыпуск нового сезона будет посвящен 30-летию Независимости Украины

Сегодня, 26 августа, в 20:45 телезрителей 1+1 ждет первый выпуск нового сезона общественно-политического ток-шоу "Право на владу". Специальный эфир будет посвящен 30-ой годовщине Независимости Украины, к участию в ток-шоу приглашен Президент Украины Владимир Зеленский. В прямом эфире Наталия Мосейчук, эксперты, политики и гости студии обсудят путь Украины длиной в 30 лет и перспективы развития в будущем.

В "Право на владу" состоится дискуссия с представителями поколения, достигших успеха в независимой Украине. Какой они хотят видеть свою страну в будущем и какие изменения ради этого стоит сделать? Во время эфира проанализируют важные уроки прошлого, чего они должны были научить украинцев, и как могут повлияют на путь нашего государства в будущем. Эти и другие вопросы Наталья Мосейчук обсудит с президентом Владимиром Зеленским и приглашенными гостями сегодня в ток-шоу "Право на владу". Эфир состоится в 20:45 на 1+1.

В дискуссии примут участие: Президент Украины Владимир Зеленский, соучредитель monobank Олег Гороховский, военный капеллан УГКЦ, соучредитель Украинской академии лидерства отец Андрей Зелинский, предприниматель Андрей Федоров, чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк, основатель компании Fast Федор Сердюк, журналист издания Lb.ua, переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин, предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, доктор наук по славистике (Кембридж, Великобритания) Мария Молодык, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичковский, основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов.

Смотрите первый выпуск нового сезона ток-шоу "Право на владу" уже сегодня в 20:45 на 1+1.

Свои вопросы телезрители могут задать на Facebook-странице программы.

26 августа Владимир Зеленский проведет открытый разговор в ток-шоу "Право на владу"

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