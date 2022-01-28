Правоохранители задержали нардепа во время получения взятки

Сумма взятки составила 558 тысяч гривен.
В пятницу, 28 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора задержали действующего народного депутата на получении взятки.
"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", – сообщили в НАБУ.
Детали дела пообещали раскрыть впоследствии.
О ком идет речь — не сообщается. СМИ пишут, якобы задержанный — нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, но официальных сообщений или опровержений на этот счет пока нет. Сергей Кузьминых также известен как брат украинского "киборга" - подполковника Олега Кузьминых.
Читайте также:
- Угрожал увольнением: во Львовской области директор ПТУ требовал от педагогов взятки (фото).
- Коррупция в повседневной жизни украинцев: можно ли жить без взяток.
- 20 тысяч долларов — дело выиграно: в Чернигове на взятке поймали судью.