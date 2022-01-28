Правоохранители задержали нардепа во время получения взятки

Сумма взятки составила 558 тысяч гривен.

В пятницу, 28 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора задержали действующего народного депутата на получении взятки.

"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", – сообщили в НАБУ.

Детали дела пообещали раскрыть впоследствии.

О ком идет речь — не сообщается. СМИ пишут, якобы задержанный — нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, но официальных сообщений или опровержений на этот счет пока нет. Сергей Кузьминых также известен как брат украинского "киборга" - подполковника Олега Кузьминых.

НАБУ

НАБУ

НАБУ

НАБУ поймало нардепа Сергея Кузьминых на взятке более полумиллиона гривен | Новости Украины

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